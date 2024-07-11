«Зенит» вот-вот начнёт новый сезон – уже в субботу команда Сергея Семака сразится с «Краснодаром» за суперкубок России. Тем временем пресс-служба питерского клуба показала игровые номера летних новичков команды – вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.

Латышонок будет играть под номером 1, Горшков – под номером 4, Глушенков – под номером 67, а Волков – под номером 82.

Добавим, что матч за суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» стартует 13 июля в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.