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В ПАОКе прокомментировали информацию о желании купить Чалова

11 Июля 2024 • 14:48 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что выкупить нападающего Фёдора Чалова у ЦСКА готов греческий ПАОК, который в скором времени начнёт путь в квалификации Лиги чемпионов. Комментарий по поводу этой информации дали в пресс-службе ПАОКа.

«ПАОК хочет купить Чалова? Это неправда», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее в ЦСКА говорили о том, что если в летнее трансферное окно Чалов не уедет в европейский клуб, то стороны сядут за стол переговоров и подпишут новый контакт. Действующее трудовое соглашение связывает 26-летнего Чалова с московским клубом ещё на один сезон.

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