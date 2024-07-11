Директор «Спартака» намекнул на задачу Станковича в РПЛ

Олег Малышев, который в «Спартаке» работает на должности генерального директора, ответил на вопрос, прописана ли задача команды в контракте нового тренера Деяна Станковича. Малышев не дал конкретного ответа, но при этом сделал намёк.

«Не хотел бы рассказывать детали контракта, эта наша внутренняя история. Но задачи, безусловно, прописаны. Скажем так, он [Деян Станкович] не заинтересован в результате ниже второго места», - цитирует Малышева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в прошлом чемпионате России «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице. Большую часть сезона у руля команды провёл Гильермо Абаскаль, но после апрельского увольнения испанца с командой работал Владимир Слишкович.

Первый матч сезона 2024/2025 «Спартак» проведёт 21 июля – против «Оренбурга».