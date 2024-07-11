Чалов может уехать в Европу – назван клуб

Нападающий Фёдор Чалов рассчитывает летом уехать из ЦСКА в европейский чемпионат. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», у 26-летнего футболиста уже есть вариант, правда, речь идёт не о лиге из списка «топ».

По данным источника, подписать Чалова хочет ПАОК. Греческий клуб готов активировать опцию выкупа российского форварда за 3 миллиона евро.

Ранее в ЦСКА говорили о том, что предложений по Чалову в клуб пока не поступало. Действующий контакт нападающего с «армейцами» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Стоит сказать, что ПАОК является чемпионом Греции. Путь в Лиге чемпионов команда начнёт со второго раунда квалификации.

В ЦСКА назвали условие продления контракта с Чаловым