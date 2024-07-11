В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»

Олег Малышев, который в «Спартаке» занимает должность генерального директора, ответил на вопросы о возможном трансфере форварда Александра Соболева в «Зенит».

Малышев повторил, что официального предложения по Соболеву клуб не получал. При этом директор «красно-белых» не стал подтверждать, что клуб не продаст игрока дешевле суммы отступных, прописанной в контракте.

«На данный момент, окончательное решение относительно того, останется или нет Александр, не принято. Не хочу называть никаких цифр, потому что в дальнейшем все может переиграться», - цитирует Малышева «РБ Спорт».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.