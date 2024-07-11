В «Спартаке» объяснили трансфер Виллиана Жозе

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал подписание форварда Виллиана Жозе.
«Наверное, Виллиан не имеет долгосрочной перспективы. Но в ближайшие годы он может помочь клубу. Посмотрим, какую пользу принесёт. Мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать результат здесь и сейчас», - передает слова руководителя «Чемпионат».
32-летний бразильский нападающий перешел в «Спартак» из севильского «Бетиса» этим летом. Сумма сделки составила два миллиона евро. С «красно-белыми» Виллиан подписал двухлетнее трудовое соглашение.
В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в РПЛ.
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