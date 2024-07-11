В «Спартаке» объяснили трансфер Виллиана Жозе

«Наверное, Виллиан не имеет долгосрочной перспективы. Но в ближайшие годы он может помочь клубу. Посмотрим, какую пользу принесёт. Мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать результат здесь и сейчас», - передает слова руководителя «Чемпионат».