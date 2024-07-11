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«Спартаку» интересен аргентинец – известно имя

11 Июля 2024 • 13:01 Комментировать

«Спартак» рассчитывает качественно усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб следит за Бенхамином Домингесом из клуба «Химнасия» (Ла-Плата). 20-летний аргентинский вингер заинтересовал спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала.

В то же время отмечается, что Домингес не является первым номером в трансферных списках «Спартака» на эту позицию. 

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бенхамина Домингеса в 5,5 миллиона евро. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2025 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химнасия Ла-Плата трансферы футбола - лето 2024 Бенхамин Домингес ещё теги
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