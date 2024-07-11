Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о физическом состоянии «сине-бело-голубых» перед OLIMPBET-Суперкубком России.
«Говорить, что команда находится в хорошей форме, не стоит, потому что сыграли по одной полноценной игре. Но на сегодняшний день, думаю, большинство игроков способны, чтобы сыграть 90 минут», - рассказал специалист во время пресс-конференции.
Поединок «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Начало запланировано в 20:30 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Павел Кукуян.
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