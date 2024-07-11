Кассьерра может покинуть «Зенит»

Центральный форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», в услугах колумбийского нападающего заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии. Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» может подписать нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

В минувшем сезоне 27-летний Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Колумбиец принял участие в 28 поединках, отметившись 21 забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.