Семак прокомментировал новость об уходе Клаудиньо

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость о возможном трансфере бразильского полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».

«По Клаудиньо предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание футболиста. Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, мы никого держать не будем», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе сообщалось, что «Фламенго» может заплатить за переход полузащитника 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Клаудиньо провел 30 матчей в чемпионате России, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.