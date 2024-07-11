Раскрыта точная сумма, за какую можно купить Соболева

Стало известно, за какие деньги нападающий Александр Соболев может покинуть московский «Спартак».

Как сообщается на страницах «РБ Спорта», в трудовом соглашении 27-летнего форварда прописана клаузула для российских клубов. Она составляет 30 миллионов евро. Покупатели из Европы могут приобрести нападающего за 20 миллионов.

Срок действующего контракта между Александром и «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Соболев провел 34 встречи во всех турнирах. Форвард записал на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач.