Дуглас Сантос высказался о встрече «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке

Центральный защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в OLIMPBET-Суперкубке России.

«Все с большим нетерпением ожидают первый матч сезона в субботу. Первый матч - и сразу финал, шанс завоевать очередной трофей. Мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Начало запланировано в 20:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.