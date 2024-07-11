«Зенит» может продать ещё одного бразильца - известно имя

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может покинуть Российскую премьер-лигу и уехать в чемпионат Турции. В подписании бразильского хавбека заинтересован стамбульский «Галатасарай», об этом рапортует Sabah.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 поединках «сине-бело-голубых». Бразилец записал на свой счет четыре забитых мяча и десять голевых передач. Трудовой договор полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В субботу, 13 июля, «Зенит» сыграет против «Краснодара» в OLIMPBET-Суперкубке России.