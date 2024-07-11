Назначен судья на матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке

Стало известно, какая судейская бригада отработает на OLIMPBET-Суперкубке России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Главным рефери встречи назначен Павел Кукуян, об этом рапортует пресс-служба РФС.

«Зенит» - «Краснодар»: главный рефери - Павел Кукуян, ассистенты - Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный арбитр - Евгений Буланов; система VAR - Владимир Москалёв; AVAR - Артём Чистяков; инспектор - Александр Гвардис.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени.