«Зенит» близок к продаже Клаудиньо - названа точная сумма

Петербургский «Зенит» близок к расставанию с бразильским полузащитником Клаудиньо. Новым местом работы игрока будет «Фламенго».

Как сообщает «РИА Новости Спорт», стороны в ближайшее время согласуют все детали сделки. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В общей сложности бразильский легионер провел в составе петербургского коллектива 104 встречи. Клаудиньо записал на свой счет 20 забитых мячей и 26 результативных передач.

В минувшем сезоне полузащитник стал чемпионом России и обладателем кубка страны. «Зенит» шесть раз подряд выигрывает Премьер-лигу.