Три футболиста РПЛ могут сыграть против Месси

В ночь с 10 на 11 июля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Колумбии и Уругвая. Колумбийцы одержали минимальную победу со счетом 1:0, забив единственный гол в концовке первого тайма.

Таким образом, в решающем матче престижного турнира против Аргентины могут сыграть три представителя РПЛ. Речь идет об игроках «Краснодара» Кевине Кастаньо и Джоне Кордобе, а также полузащитнике «Динамо» Хорхе Карраскале.

Финальная встреча Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией состоится 15 июля. Подопечные Лионеля Скалони являются действующими чемпионами турнира.