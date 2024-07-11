Форварду «Спартака» Соболеву грозит 15 суток ареста

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев был оштрафован за тонировку своего автомобиля марки Mercedes. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Согласно сведениям источника, сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля во время поездки по Воробьёвым горам. Соболеву был выписан штраф на 500 рублей за черную пленку на передних боковых стеклах машины. Футболист должен избавиться от тонировки, иначе ему грозит 15 суток ареста.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании форварда заинтересован петербургский «Зенит».

В минувшем сезоне чемпионата России Александр сыграл 27 матчей, отметившись пятью голами и шестью ассистами.