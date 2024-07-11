Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форварду «Спартака» Соболеву грозит 15 суток ареста

11 Июля 2024 • 09:50 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев был оштрафован за тонировку своего автомобиля марки Mercedes. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Согласно сведениям источника, сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля во время поездки по Воробьёвым горам. Соболеву был выписан штраф на 500 рублей за черную пленку на передних боковых стеклах машины. Футболист должен избавиться от тонировки, иначе ему грозит 15 суток ареста.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании форварда заинтересован петербургский «Зенит».

В минувшем сезоне чемпионата России Александр сыграл 27 матчей, отметившись пятью голами и шестью ассистами.

👍 2
👎 3
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
10:03 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста РПЛ могут сыграть против Месси
09:50 · Россия. Премьер-лига
Форварду «Спартака» Соболеву грозит 15 суток ареста
09:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может оформить новый трансфер до конца дня
08:42 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» отказался от борьбы за чемпионство»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Соболев больше всех проиграл от срыва трансфера в «Зенит»
00:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Луки Куленовича: «Есть интерес из России» эксклюзив
10 Июля
23:42 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал переход Жемалетдинова в ЦСКА рестартом карьеры
22:59 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о ситуации Гарре
22:36 · Россия. Премьер-лига
Шунин не интересен «Химкам»
22:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет переманить агронома из «Локомотива»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Химки» не объявляют о переходе Веры
21:59 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо покинет «Зенит» - переговоры продвинулись
21:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев выступил с сообщением на фоне слухов о «Зените» 2
21:39 · Россия. Премьер-лига
Ивич получит медаль за второе место «Краснодара» в прошлом сезоне
21:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Уткина: «Интерес к Даниилу есть»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Максим Ромащенко: «После прихода Лунёва у «Динамо» будет спокойно на воротах»
20:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Йорди Рейна сменил московское «Торпедо» на «Родину» официально
20:44 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил об уходе Хуниора Алонсо официально
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Бабича: «Срджан счастлив в «Спартаке»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался об уходе Глушенкова в «Зенит»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Ушли лидеры? Сделаем лидеров из других игроков»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Агент, участвовавший в сделке по Койта: «ЦСКА – большой клуб и большие профессионалы» эксклюзив
19:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская рассказала, почему Алексея Миранчука не стоит ждать в МЛС
19:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» подписала форварда московского «Торпедо» официально
19:34 · Россия. Премьер-лига
Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю
Все новости
Рекомендуем