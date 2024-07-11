«Спартак» может оформить новый трансфер до конца дня

Московский «Спартак» может оформить трансфер полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко до конца сегодняшнего дня. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Уриэл Лугт.

Ранее в прессе появилась информация, что за переход игрока «красно-белые» заплатят порядка 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. В новом розыгрыше «народной командой» будет руководить сербский специалист Деян Станкович. В стартовом туре сезона-2024/2025 РПЛ московский клуб на выезде сыграет с «Оренбургом».