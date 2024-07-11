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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может оформить новый трансфер до конца дня

11 Июля 2024 • 09:43 Комментировать

Московский «Спартак» может оформить трансфер полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко до конца сегодняшнего дня. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Уриэл Лугт.

Ранее в прессе появилась информация, что за переход игрока «красно-белые» заплатят порядка 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. В новом розыгрыше «народной командой» будет руководить сербский специалист Деян Станкович. В стартовом туре сезона-2024/2025 РПЛ московский клуб на выезде сыграет с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
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