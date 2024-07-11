Смородская: «Локомотив» отказался от борьбы за чемпионство»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «железнодорожников» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Шансы «Локомотива» на чемпионство? Какие могут быть шансы, когда столько сильных игроков ушло? «Локомотив» отказался от борьбы за титул, устроив распродажу. Нет никаких ожиданий от сезона», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
Напомним, что в летнее трансферное окно ряды московского коллектива покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме и Даниил Худяков.
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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