Смородская: «Локомотив» отказался от борьбы за чемпионство»

«Шансы «Локомотива» на чемпионство? Какие могут быть шансы, когда столько сильных игроков ушло? «Локомотив» отказался от борьбы за титул, устроив распродажу. Нет никаких ожиданий от сезона», - передает слова Смородской «РБ Спорт».