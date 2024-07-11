Шавло: «Соболев больше всех проиграл от срыва трансфера в «Зенит»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о несостоявшемся трансфере форварда «красно-белых» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Кто больше всех проиграл от срыва трансфера? Соболев. Он, наверное, хотел в «Зенит». А кто еще? Для «Зенита» это не проблема. Он сейчас другого схватит. Там деньги есть. У клуба все нормально», - передает слова Шавло «РБ Спорт».
Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер 27-летнего центрфорварда «Зенит» может заплатить 12 миллионов евро.
Александр выступает за «Спартак» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 поединках, отметившись десятью голами и девятью ассистами.
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