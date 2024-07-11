Шавло: «Соболев больше всех проиграл от срыва трансфера в «Зенит»

«Кто больше всех проиграл от срыва трансфера? Соболев. Он, наверное, хотел в «Зенит». А кто еще? Для «Зенита» это не проблема. Он сейчас другого схватит. Там деньги есть. У клуба все нормально», - передает слова Шавло «РБ Спорт».