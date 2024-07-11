Хорватский полузащитник Лука Куленович, ныне выступающий за чешский клуб «Слован», может продолжить карьеру в России. Об этом общественность оповестил его агент Урош Голубович.

- Да, к Луке есть интерес от «Акрона», но также им интересуются два клуба из России, два из Бельгии и один клуб из Германии. Мы с моим партнером Синишей Гугулой уже много лет представляем его интересы и примем лучшее решение, - заявил Голубович журналисту «Евро-Футбол».

Помимо «Слована», Куленович успел поиграть в таких клубах, как «Баня-Лука», «Крупа» и «Железничар» - все они представляют боснийский чемпионат. Также в его карьере есть выступления за словацкий «Тренчин» и хорватский «Осиек».