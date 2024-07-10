Сенников назвал переход Жемалетдинова в ЦСКА рестартом карьеры

Бывший защитник московского «Локомотива» порассуждал о переходе в столичный ЦСКА Рифата Жемалетдинова. Этот игрок на днях пополнил состав «красно-синих» свободным агентом.

«Не самый качественный сезон у него вышел. А для переезда в Европу нужно быть на пике формы. Можно сказать, что ЦСКА для Рифата — это рестарт карьеры», - говорит Сенников для Metaratings.

В ЦСКА с этого лета работает хорошо знакомый футболисту тренер – Марко Николич. Вместе они работали в «Локо».

Шесть последних лет карьеры Жемалетдинов провёл в родном для себя клубе – «Локомотиве». Этим летом у Рифата завершился контракт с «железнодорожниками».