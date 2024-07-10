В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о ситуации Гарре

Вадим Андреев, который работает на должности генерального директора «Крыльев Советов», дал комментарий по поводу атакующего полузащитника Бенхамина Гарре. По словам функционера, никаких переговоров по будущему 23-летнего аргентинца сейчас нет.

«Гарре – хороший футболист, один из наших лидеров. Мы сейчас не ведём по нему никаких переговоров ни с одним из клубов», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Андреев отметил, что у Гарре сменились представители, которые сейчас работают с игроком. При этом «Крылья Советов» никаких предложений по аргентинцу не получали.

За «Крылья Советов» Гарре провёл 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.