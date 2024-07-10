Шунин не интересен «Химкам»

Подмосковным «Химкам» не интересен ныне свободный вратарь Антон Шунин. Этим летом он покинул родное московское «Динамо» свободным агентом в возрасте 37 лет.

«Интересуются ли «Химки» Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке», - говорит гендир «Химок» Николай Оленев «РБ Спорт».

Напомним, что Шунин абсолютно всю карьеру провёл в московском «Динамо». В системе «бело-голубых» он был с детских лет.

«Химки» вернулись в РПЛ по итогу прошедшего сезона Мелбет-Первой лиги, заняв первое место первенства. 21 июля в первом туре подмосковная команда примет махачкалинское «Динамо».