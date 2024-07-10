«Спартак» хочет переманить агронома из «Локомотива»

«Спартак» работает над усилением не только состава команды. Клуб хочет стать лучше и в других компонентах, в частности в подготовке газона на домашнем стадионе.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» хочет переманить из «Локомотива» агронома Владислава Лысенко.

Стоит сказать, что стадион «Локомотива» в прошлом сезоне имел лучший показатель в плане средней оценки качества газона. Она составила 4,8.

Добавим, что матчи первого тура чемпионата России пройдут с 20 по 22 июля включительно. В первом туре «Спартак» сыграет против «Оренбурга», а «Локомотив» - против «Акрона».