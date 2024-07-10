Стало известно, почему «Химки» не объявляют о переходе Веры

Гендиректор подмосковных «Химок» Николай Оленев высказался о Лукасе Вере. Аргентинец по последним новостям уже прошёл медосмотр в новом клубе, однако официально о его переходе «красно-чёрные» не объявляют.

«Проблем никаких нет, просто контракт еще не подписан. Как всё будет оформлено, официально объявим», - сказал Оленев для телеканала «Матч ТВ».

Последним клубом Веры до пока что неформального перехода в «Химки» был «Оренбург». За южноуральский коллектив аргентинец выступал с лета 2022 года.

«Химки» начнут новый сезон в РПЛ домашней игрой против махачкалинского «Динамо» 21 июля.