Клаудиньо покинет «Зенит» - переговоры продвинулись

Атакующий полузащитник Клаудиньо стал ближе к переходу из «Зенита» во «Фламенго». Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, в последние несколько часов переговоры по трансферу 27-летнего футболиста продвинулись.

В то же время источник отмечает, что «Фламенго» отказался от продолжения борьбы за полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма».

Всего за «Зенит» Клаудиньо провёл 104 официальных матча, в которых записал на свой счёт 20 голов и 26 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Клаудиньо в 18 миллионов евро.