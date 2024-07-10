Соболев выступил с сообщением на фоне слухов о «Зените»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сделал публикацию в своём телеграм-канале на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит». Соболев рассказал о последних новостях, но при этом был максимально краток.

«Я потренировался. Приехал домой. Всё хорошо. Держу в курсе», - написал Соболев.

За «Спартак» Александр Соболев играет с начала 2020 года. За «красно-белых» Соболев провёл в различных соревнованиях 139 официальных матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативных паса на партнёров.

Ранее в «Спартаке» назвали условие перехода Александра Соболева в «Зенит».