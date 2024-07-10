Ивич получит медаль за второе место «Краснодара» в прошлом сезоне

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, получит ли он серебряную медаль по итогу прошлого сезона РПЛ.

«Да, это правда, «Краснодар» отправил мне комплект медалей по итогам прошлого сезона. Я жду, скоро они будут у меня», - говорит Ивич «РБ Спорт».

Напомним, что Ивич был главным тренером «Краснодара» в первой части прошлого сезона. После зимнего перерыва сербского тренера уволили из-за трёх подряд неудач. На его место назначили Мурада Мусаева.

Без Ивича «Краснодар» имел шансы на чемпионство до последнего тура, но в итоге стал лишь серебряным призёром РПЛ.