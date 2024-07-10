Агент Уткина: «Интерес к Даниилу есть»

Агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина Тимофей Бердышев высказался об интересе к его клиенту со стороны других клубов этим летом. Ранее Уткина слухи связывали со столичным «Локомотивом».

«Конкретные клубы не назову, но интерес к Даниилу есть. Если поступит устраивающее «Ростов» предложение, то его, скорее всего, рассмотрят. Но на сегодня Даниил – игрок «Ростова», - говорит Бердышев «Чемпионату».

Текущий контракт Даниила с «Ростовом» рассчитан ещё на два года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за дончан в 31 матче во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в самом расцвете сил в 6 млн евро.