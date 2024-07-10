Максим Ромащенко: «После прихода Лунёва у «Динамо» будет спокойно на воротах»

Российский тренер Максим Ромащенко высказался об обновлении вратарской позиции в московском «Динамо». Клуб пополнил опытный голкипер Андрей Лунёв, находящийся в довольно молодом возрасте для голкипера – 32 года.

«После прихода Андрея Лунёва в «Динамо» будет более спокойно на воротах. У него есть европейский опыт, поэтому он, однозначно, поможет клубу», - говорит Ромащенко для «Чемпионата».

Напомним, что Лунёв минувший сезон провёл в азербайджанском «Карабахе», в составе клуба он поиграл в Лиге Европы и стал чемпионом страны. «Динамо» в межсезонье покинул 37-летний вратарь Антон Шунин.