«Краснодар» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе защитника Хуниора Алонсо. Легионер продолжит свою карьеру за океаном в «Атлетико Минейро». Поясняется, что Алонсо активировал опцию и прервал своё трудовое соглашение в «Краснодаром».

«Мы благодарим Хуниора за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - пишет пресс-служба «быков».

Алонсо провёл за «Краснодар» 54 матча. В них латиноамериканец оформил один гол и отдал три голевые передачи. В «Краснодаре» футболист оказался два года назад.

Ранее «быки» объявили о возвращении опытного полузащитника Юрия Газинского.