Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» объявил об уходе Хуниора Алонсо официально

10 Июля 2024 • 20:44 Комментировать

«Краснодар» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе защитника Хуниора Алонсо. Легионер продолжит свою карьеру за океаном в «Атлетико Минейро». Поясняется, что Алонсо активировал опцию и прервал своё трудовое соглашение в «Краснодаром».

«Мы благодарим Хуниора за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - пишет пресс-служба «быков».

Алонсо провёл за «Краснодар» 54 матча. В них латиноамериканец оформил один гол и отдал три голевые передачи. В «Краснодаре» футболист оказался два года назад.

Ранее «быки» объявили о возвращении опытного полузащитника Юрия Газинского.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Атлетико Минейро Хуниор Алонсо трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 Уильямс назвал игрока сборной Испании, который заслужил «Золотой мяч»
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
21:15 · Россия. Премьер-лига
Максим Ромащенко: «После прихода Лунёва у «Динамо» будет спокойно на воротах»
20:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Йорди Рейна сменил московское «Торпедо» на «Родину» официально
20:44 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил об уходе Хуниора Алонсо официально
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Бабича: «Срджан счастлив в «Спартаке»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался об уходе Глушенкова в «Зенит»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Ушли лидеры? Сделаем лидеров из других игроков»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Агент, участвовавший в сделке по Койта: «ЦСКА – большой клуб и большие профессионалы» эксклюзив
19:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская рассказала, почему Алексея Миранчука не стоит ждать в МЛС
19:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» подписала форварда московского «Торпедо» официально
19:34 · Россия. Премьер-лига
Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю
19:32 · Россия. Премьер-лига
Мурад Мусаев назвал лучший весенний матч «Краснодара»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил летний уход Баринова из «Локомотива»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «За такую цену почему бы не отдать Соболева»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Мусаев заявил, что надеялся на «Ростов» в последнем туре РПЛ
19:12 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Сильянов не продаётся»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Галактионов до последнего надеялся, что Глушенков и Миранчук останутся в «Локомотиве»
18:58 · Кубок России
Дмитрий Егоров: «Амкал» получит проходку в Кубок России»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Стипиди - о пиве на стадионах: «В РФС сами на свою голову ищут приключения» 3
18:55 · Россия. Премьер-лига
Тукманов считает ударом по «Спартаку» уход Соболева в «Зенит»
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил о возвращении Газинского официально
18:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Ричарда Риоса прокомментировал слух, связанный со «Спартаком» эксклюзив
18:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» интересен полузащитник сборной Колумбии слухи
18:41 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов – про Жемалетдинова: «ЦСКА наконец усиливается, а действия «Локомотива» непонятны» эксклюзив
18:37 · Россия. Премьер-лига
Галактионов — о потерях Глушенкова и Миранчука: «Давайте не будем распускать сопли»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» вызван на Олимпиаду официально
Все новости
Рекомендуем