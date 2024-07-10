Агент Бабича: «Срджан счастлив в «Спартаке»

Агент защитника московского «Спартака» и сборной Сербии Срджана Бабича Мануэль Стоянович прокомментировал состояние своего клиента, а также его ближайшее будущее.
«У Срджана были предложения, но он счастлив в «Спартаке». Он останется», - говорит Стоянович для Sport24.
Бабич в «Спартаке» уже почти год, прошлым летом он перебрался в Москву из испанской «Альмерии».
Напомним, что «Спартак» начнёт новый сезон 21 июля в воскресенье. «Красно-белые» в этот день встретятся в гостях с «Оренбургом». Готовит к новому сезону команду и новый главный тренер, соотечественник Бабича – Деян Станкович.
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