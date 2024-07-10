Галактионов высказался об уходе Глушенкова в «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе в «Зенит» атакующего полузащитника Максима Глушенкова. По словам тренера, «железнодорожники» не смогли предложить игроку те условия, какие были предложены в Санкт-Петербурге.

«В случае с Максимом была прописана опция, которой воспользовалась другая сторона. Те личные условия, которые предлагал клуб, чтобы его сохранить, были несоизмеримы с предложением «Зенита», - цитирует Галактионова Sport24.

В настоящий момент «Локомотив» ведёт подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги. В первом туре команда Михаила Галактионова будет играть против «Акрона». Игра пройдёт в субботу, 20 июля.