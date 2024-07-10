Тимур Сулейманов: «Ушли лидеры? Сделаем лидеров из других игроков»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался об уходе важных игроков этим летом из стана «железнодорожников». Так, клуб покинули игроки полузащиты и атаки Алексей Миранчук и Максим Глушенков. Помимо этого, свободными агентами «Локо» покинули Артём Дзюба, Маринато Гилерме и Рифат Жемалетдинов.

«Ничего страшного. Будем делать лидеров из других игроков. Подготовка к сезону проходит отлично, мы подготовимся к нему в оптимальной форме», - говорит Сулейманов «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» откроет новый сезон Российской премьер-лиги 20 июля. В этот день столичный клуб дома в Черкизове примет «Акрон».