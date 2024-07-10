В ближайшее время состав «Спартака» может пополнить атакующий полузащитник Эсекьель Барко. Комментарий по поводу текущей ситуации в этой сделке сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал журналист Факундо Гьонто, близкий к клубу «Ривер Плейт».

«Нет, сделка ещё не завершена. Есть один важный нюанс – «Ривер Плейт» хочет всю сумму сразу и даст добро, только если поймёт, что «Спартак» может это осуществить. Насколько я понимаю, клуб даже может согласиться на сумму чуть меньше 16 миллионов, но главное, чтобы сумма была сразу. Сейчас стороны ведут дискуссию», - сказал журналист.

Эсекьелю Барко 25 лет, за «Ривер Плейт» он играет с конца января 2022 года.