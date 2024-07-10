Агент Анисс Бенчабане специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал одну из последних сделок московского ЦСКА. В понедельник «армейцы» официально объявили о переходе форварда из Мали Секу Койта.

«Да, я участвовал в сделке по Секу Койта, в том числе представлял его интересы. ЦСКА большой клуб и большие профессионалы», - говорит Бенчабане нашему корреспонденту.

Шесть последних лет карьеры на взрослом уровне 24-летний Койта провёл в австрийском топ-клубе «Ред Булл Зальцбург». Помимо этого, форвард в самом расцвете сил является форвардом национальной сборной Мали.

Бабаев – о Койта: «Клуб воодушевлён, видя мотивацию футболиста»