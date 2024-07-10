Смородская рассказала, почему Алексея Миранчука не стоит ждать в МЛС

На днях появился слух о том, что игроком «Аталанты» Алексеем Миранчуком интересуется клуб МЛС «Атланта Юнайтед». Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что Миранчук не поедет за океан, так как уже давно играет в Италии.

«Алексей только-только выучил итальянский язык, освоился в чемпионате и общается с одноклубниками. Если он перейдёт в МЛС, придётся снова через все муки проходить, с которыми он сталкивался в «Аталанте», - говорит Смородская Metaratings.

Напомним, что у Миранчука по контракту остался один год в «Аталанте». В Италии игрок сборной России уже с 2020 года.