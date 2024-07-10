Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о том, кто из отечественных игроков не уступает испанскому вингеру Ламину Ямалю.

Специалист заявил, что в России есть интеллектуальные игроки, которые не уступают 16-летнему Ямалю.

«Зарекомендовал себя Пиняев из «Локомотива», Тюкавин из «Динамо», Захарян из «Реал Сосьедада». Они в другом уступают — в физических кондициях и скорости принятия решений», — приводит слова Точилина Legalbet.

На чемпионате Европы – 2024 Ямаль принял участие во всех шести играх в составе сборной Испании, забил один мяч и записал на свой счет три результативные передачи.