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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю

10 Июля 2024 • 19:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
20.07 15:00

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о том, кто из отечественных игроков не уступает испанскому вингеру Ламину Ямалю.

Специалист заявил, что в России есть интеллектуальные игроки, которые не уступают 16-летнему Ямалю.

«Зарекомендовал себя Пиняев из «Локомотива», Тюкавин из «Динамо», Захарян из «Реал Сосьедада». Они в другом уступают — в физических кондициях и скорости принятия решений», — приводит слова Точилина Legalbet.

На чемпионате Европы – 2024 Ямаль принял участие во всех шести играх в составе сборной Испании, забил один мяч и записал на свой счет три результативные передачи.

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