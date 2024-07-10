Мурад Мусаев назвал лучший весенний матч «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выделил лучший матч прошедшей весны в исполнении его подопечных.

«Очень понравилась игра с «Факелом», понравилось, как атаковали, как оборонялись. Отдам должное Ташуеву: при нём «Факел» действовал смело и хотел играть в футбол, прессинговал», - говорит Мусаев «Чемпионату». Тот поединок дома «быки» выиграли со счётом 2:0.

Напомним, что «Краснодар» выиграл решающий матч сезона против московского «Динамо» дома, однако этой победы в 30 туре не хватило для чемпионского титула. В итоге «быки» стали вторыми, проиграв чемпионскую гонку «Зениту».

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