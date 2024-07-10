Агент допустил летний уход Баринова из «Локомотива»

Агент Дмитрия Баринова Павел Банатин высказался о возможном уходе из команды лидера московского «Локомотива» этим летом. По последним новостям, Баринова связывают с клубом испанской Примеры – «Алавесом».

«Такая вероятность есть каждое трансферное окно. На это окно и существует. Что будет дальше, никто не предскажет, даже если у футболиста действующий контракт», - говорит Банатин для телеканала «Матч ТВ».

Баринову 27 лет, его текущий контракт с «Локо» рассчитан ещё на два года – до конца сезона-2025/26.

Ранее Баринов уверенно заявил, что в будущем не перейдёт ни в один российский клуб.