Дьяков: «За такую цену почему бы не отдать Соболева»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков не видит проблем для «Спартака» в потенциальном уходе форварда Александра Соболева в «Зенит» примерно за 12 млн евро.

- За такую цену почему бы не отдать? За эти деньги можно кого-то прикупить, - приводит слова Соболева Vprognoze.ru.

Если руководство «Спартака» не против расставания с ведущим форвардом, тогда это вообще будет отличный трансфер для «красно-белых», считает Дьяков.

Соболеву 27 лет, в «Спартаке» он провел четыре сезона, а в прошлом чемпионате забил 5 голов в 27 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 млн евро.