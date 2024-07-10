Мусаев заявил, что надеялся на «Ростов» в последнем туре РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что надеялся на «Ростов» в заключительном туре минувшего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в 30-м туре РПЛ «Краснодар» одолел «Динамо» и обошел «бело-голубых» в таблице, но для завоевания чемпионского титула «Зенит» должен был оступиться в игре с «Ростовом».

«Ростов» — хорошая команда, они провели неплохой сезон, у них есть свой стиль. Я понимал, что они могут доставить «Зениту» проблемы, и они их доставили. К сожалению, пропустили гол», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

«Краснодар» занял вторую строчку в чемпионате России и теперь сыграет в матче за OLIMPBET-Суперкубок страны с «Зенитом». Встреча пройдет 13 июля и начнется в 20:30 по мск.