Галактионов: «Сильянов не продаётся»

Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об Александре Сильянове. Галактионов заверил, что защитник не продаётся.

«Сильянов не продается, он игрок «Локомотива». Мы на него рассчитываем, как на игрока нашей команды и сборной России. Фундаментальный игрок в будущем», - говорит специалист с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее слухи сообщали об интересе к Сильянову со стороны сразу трёх российских клубов первого эшелона, а именно «Краснодара», московских «Спартака» и «Динамо».

В прошедшем сезоне Сильянову удалось внести в свой послужной актив 27 сыгранных матчей за «Локо».