Галактионов до последнего надеялся, что Глушенков и Миранчук останутся в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

«Не знаю всех деталей, но до последнего надеялись, что ребят удастся сохранить. Даже в последнем контрольном матче Антон Миранчук вышел в стартовом составе», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Напомним, Миранчук отказался продлевать трудовой договор с «Локомотивом», а Глушенков был выкуплен «Зенитом».

Новый сезон Российской премьер-лиги «Локомотив» начнет домашним матчем против «Акрона». Встреча состоится 20 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 15:00 по мск.

Галактионов — о потерях Глушенкова и Миранчука: «Давайте не будем распускать сопли»