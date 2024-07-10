Стипиди - о пиве на стадионах: «В РФС сами на свою голову ищут приключения»

Функционер Павел Стипиди высказался против идеи РФС вернуть пиво на стадионы. Разговоры на эту тему идут всё активнее в связи с сотрудничеством футбольного союза с пивоваренным спонсором.

Стипиди понимает желание РФС заработать на контракте, но его главная задача все же - развивать отечественный футбол. К тому же власти неоднократно выступали против пенного напитка на трибунах.

- То, что они с этим пивом хотят притащить фанатов, людей, которые приходят не на футбол посмотреть, а безобразничать, тогда они сами на свою голову ищут приключения, - заявил Стипиди Vprognoze.ru.

Новый сезон в РПЛ стартует 20 июля.