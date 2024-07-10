Тукманов считает ударом по «Спартаку» уход Соболева в «Зенит»

Бывший вице-президент РФС Вячеслав Тукманов высказался о грядущем переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

- Если есть достойная замена, то это одно, а если продают его, потому что заканчивается контракт и футболист хочет уйти в «Зенит», это другое, - приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

Экс-вице-президент РФС добавил, что потенциальный трансфер будет ударом по «Спартаку» по двум причинам. У клуба нет необходимости продавать игроков, к тому же Соболев является футболистом основного состава «красно-белых».

Считается, что сделка по Соболеву может принести «Спартаку» 12 млн евро.