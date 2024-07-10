Экс-полузащитник «Урала» Юрий Газинский перебрался в «Краснодар» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал кубанского коллектива. Трудовой договор между сторонами заключен на один сезон.

— Ждем новых рекордов, Юра, — написала пресс-служба клуба.

Стоит сказать, что Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, после чего два сезона играл в «Урале».

За все время 34-летний хавбек провел 282 матча в футболке «Краснодара», забил 14 мячей и записал в свой актив 27 ассистов.

Отметим, что Газинский занимает второе место по количеству сыгранных матчей за «быков», уступая только Сергею Петрову.