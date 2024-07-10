Агент полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса Рикардо Кала специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал последний слух, связывающий его клиента и московский «Спартак». Ранее сообщалось, что «красно-белые» заинтересовались 24-летним игроком центра поля.

«От «Спартака» по Риосу никаких предложений нам не поступало», - заявил агент нашему корреспонденту.

Отметим, что Риос является и игроком национальной сборной Колумбии. Сообщалось, что «Палмейрас» намерен сохранить футболиста в своём составе как минимум на два ближайших года. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.