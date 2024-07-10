Московский «Спартак» заинтересовался центральным полузащитником сборной Колумбии и «Палмейраса» Ричардом Риосом.

Тем не менее, по информации Metaratings, известный бразильский клуб сейчас отказывается от любых переговоров по колумбийцу. В «Палмейрасе» намерены сохранить Риоса в своём составе как минимум до чемпионата мира 2026 года.

Риос – воспитанник академии «Фламенго», а в «Палмейрасе» игрок порядка полутора лет. Портал Transfermarkt оценивает Риоса в 5 млн евро. Его контракт с нынешним клубом действует до конца 2026 календарного года. За «Палмейрас» колумбиец уже успел провести свыше 80 матчей.